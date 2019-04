Politiets fotovogne var mere på Koldings veje i 2018 end året før

Politiets fotovogne var på vejene i Kolding i for få timer i løbet af 2017, og derfor blev der sidste år skruet op for timerne. I alt fik 8075 trafikanter en bøde efter at have kørt for hurtigt i Kolding Kommune i 2018.

Kolding: I 1736 timer og seks minutter holdt der sidste år fotovogne parkeret i Kolding Kommune. Det viser en aktindsigt, som JydskeVestkysten har fået ved Sydøstjyllands Politi.

Dermed var der større risiko for at møde en fotovogn i 2018 end året før, hvor politiet holdt øje med fartbøller i 1267 timer. Stigningen på knap 500 timer er der en konsekvens af, at politiet faktisk målte for lidt i Kolding i 2017.

- Vi målte for lidt i Kolding i 2017, så vi har været nødt til at fordele lidt flere timer til Kolding. Vi forsøger at jævne tallene ud, men vi kan ikke undgå, at vi for flyttet trykket lidt, efter hvad der er mest aktuelt. Men vi har selvfølgelig et ønske om at være rimeligt over det hele, sådan at der ikke er nogen, der tænker, at vi glemmer dem, siger vicepolitiinspektør Jesper Engelund.

Politiet placerer sine fotovogne efter borgernes ønsker, og hvor politiet selv mener, at der er brug for at sætte en fotovogn en, fordi trafikanterne generelt kører for hurtigt i det område.

- Vi har rigtig mange borgerønsker, og dem prøver vi i vid udstrækning at honorere. Det er med til at gøre os opmærksom på områder, der kan være problematiske, og som vi skal have mere fokus på, siger Jesper Engelund.