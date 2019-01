Politiet vil ikke spærre Vonsild for tung trafik

Trafiktællingerne er ikke sikre nok til at begrunde en afspærring for lastbiler, mener politiet. Formanden for byrådets vejansvarlige udvalg ærgrer sig over, at lastbilerne derfor fortsat kan bruge Vonsild som smutvej.

Kolding: Beboerne i Vonsild kommer til at leve med lyden og rystelserne fra tunge gennemkørende lastbiler i hvert fald i nogen tid endnu. Sydøstjyllands Politi er nemlig ikke indstillet på at imødekomme et ønske fra politikerne i Koldings vejansvarlige udvalg, som har bedt ordensmagten om tilladelse til at spærre Vonsild helt af for unødvendig tung trafik. - Det er jeg ærgerlig over. Men vi må anerkende, at politiet er myndigheden her, konstaterer formanden for teknik- og klimaudvalget, Jakob Ville (V).

Tal om trafikken De seneste trafiktællinger fra Vonsild fra sidste år viser blandt andet, at:På Ødisvej øst for det nye tilslutningsanlæg til motorvejen kører der nu 3500 biler i døgnet mod 1400 før åbningen. På Sjølundvej er trafikken steget knap 10 procent, fordi bilisterne vælger den nye tilslutning frem for at køre til Christiansfeld. Der kører 600-700 lastbiler igennem Vonsild i døgnet, hvilket er svagt faldende i forhold til før åbningen. Trafikken gennem Vonsild er faldet 5-10 procent.

Tællingerne Koldings politikere meldte tilbage i oktober ud, at de ønsker at forbyde al uvedkommende lastbilkørsel gennem Vonsild. Det skete på baggrund af trafiktællinger et år efter åbningen af den nye til- og frakørsel syd for Vonsild til motorvej E45. Tællingerne viser, at trafikken gennem Vonsild godt nok er faldet, men ikke i det ønskede omfang, og at der stadig registreres mange lastbiler centralt i bydelen. Lastbilerne kommer for eksempel nede fra Kolding Havn og skal videre til Christiansfeld eller længere syd på - og så smutter de gennem Vonsild i stedet for at køre op til motorvejen ad Tankedalsvej. Omvendt kører nogle gennem Vonsild, når de kommer sydfra og skal frem til industrikvarteret, i stedet for at blive ude på motorvejen til afkørslen ved Tankedalsvej. Men tællingerne er ikke sikre og præcise nok endnu, mener politiet. I en mail til Kolding Kommune skriver ordensmagten, at trafikmønstret i Vonsild-området endnu ikke har fundet sit endelige leje efter åbningen af motorvejstilslutningen, og at der skal nye tællinger til, før politiet vil forholde sig til sagen påny. Politiet efterlyser blandt andet præcise tal for, hvor mange lastbiler der reelt kører gennem Vonsild i stedet for blot en registrering af, hvor mange biler der er blevet optalt centralt i Vonsild.

Desværre - Så nu må vi i gang med at lave nogle nye trafiktællinger, før politiet vil forholde sig til vores ønske om at lukke Vonsild af for tung trafik. Det gør desværre, at vi bliver forsinkede, beklager Jakob Ville. Han ved ikke, hvornår de nye tællinger gennemføres, og hvornår beboerne i Vonsild kan gøre sig forhåbninger om at slippe af med lastbilerne. - Men nu beder vi vores forvaltning om at gå i gang, selvom jeg faktisk synes, at den første tælling giver et meget godt billede, siger han.