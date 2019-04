Kolding: Torsdag aften modtog Sydøstjyllands Politi en anmeldelse om, at en mand gik rundt med en pistol omkring Fredensgade i Kolding.

Politiet troppede derfor talstærkt op i området, fortæller vagtchef Jørn Bystrup.

- Det lykkes os at lokalisere ham sammen med tre andre. De løber i hver deres retning, men vi får anholdt dem alle, siger vagtchefen.

Den ene erkender at have været i besiddelse af en pistol, som politiets hunde efterfølgende snuser sig frem til.

- Det viser sig at være hardball pistol, som det ikke er ulovligt at være i besiddelse af, når man er over 18 år, siger vagtchefen og tilføjer, at manden var 19 år.

Politiet har dog sigtet den 19-årige mand, der bor i Kolding, for at skabe utryghed. Han kan derfor se frem til en bøde.

Alle fire anholdte blev løsladt torsdag aften.