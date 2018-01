Politiet undersøger årsag til brand i kolonihavehus

Kolding: Et kolonihavehus i Springbjerg brændte tirsdag aften. Brandvæsnet rykkede ud klokken 23.17, efter en anmelder opdagede kraftig ild i huset.

Anmelderen kastede noget gennem et vindue i kolonihavehuset for at sikre sig, der ikke var nogen indenfor. Huset var tomt, og branden blev slukket af brandvæsnet. Årsagen til branden er ukendt, oplyser politiet.

- Vi har sat undersøgelser i gang for at se, om vi kan finde brandårsagen. Og for at finde ud af, om nogen kunne finde på at antænde et kolonihavehus, siger Arno Rindahl, politikommissær ved Sydøstjyllands Politi.

Har I mistanke om, at branden er påsat?

- Der er ikke noget, der ved første øjekast viser, hvad brandårsagen er. Vi kan ikke sige, den er påsat, men vi kan heller ikke sige, at branden stammer fra det ene eller det andet, siger han.