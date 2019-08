Politiet rykker fotovognen på motorvejen - og de første er taget med over 180 km/t

Han understreger, at det skal ses som et supplement til den nuværende indsats, som der ikke bliver skåret ned på.

Vi har haft flere hen over sommeren, der har kørt over 180 kilometer i timen. Hastigheden undrer mig egentlig ikke, for det oplever vi også med civile vogne og på motorcyklen, men at det også er sket med ATK-vogne, havde jeg ikke regnet med. Vi ved jo godt, at når de står der, spredes det hurtigt på for eksempel Facebook.

Sydøstjyllands Politi intensiverer indsatsen på motorvejen for at få folk til at stoppe med at køre for stærkt. Men faktisk kan det også gå for langsomt. - Man skal ikke være bange for at køre 132 kilometer i timen, hvor man må køre 130. Vi går ikke i små sko, når vi foretager kontrol, men vi skriver faktisk bøder ud til folk, hvis de kører så langsomt på motorvejen, at det kan være farligt for trafikken, siger Jesper Engelund, fungerende vicepolitiinspektør og leder af færdselsafdelingen i Sydøstjyllands Politi.

Stigning i personskader

Baggrunden for intensiveringen er en analyse af uheld på motorvejene i Sydøstjyllands Politikreds i 2017 og 2018. Her kunne man ifølge Jesper Engelund se en stigning i uheld fra 470 i 2017 til 540 i 2018. For personskader gik tallene fra 18 til 27 - altså en stigning på 50 procent.

- Derfor har vi brug for en intensiveret indsats. Vi ved, at hastighed er en faktor i forhold til personskader, og det er min tro, at når man har en reel risiko for at blive blitzet, er man mere vågen, siger Jesper Engelund, der ser en sammenhæng mellem for høj fart og for kort afstand til de forankørende.

- En hovedårsag til uheld er, at folk kører for stærkt og med for kort afstand, og så kører de op i bilen foran. Så vores forhåbning er, at man - med frygt for at blive taget i en fartkontrol - dæmper farten og i forlængelse af det bliver bedre til at holde afstand, siger han.