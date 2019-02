Politiet opfordrer stofbrugere til at gå til misbrugscentret

Kolding: Besiddelse af narko er ulovligt, uanset hvordan man vender også drejer det.

Sådan siger vicepolitiinspektør Carit Andersen, der også understreger, at man sagtens kan blive sigtet for besiddelse af narko, selvom man "bare" tester det for nogle andre. Så Jakob og Anton, der tester stoffer hjemme i kælderen for andre unge, risikerer selv at blive sigtet, hvis politiet skulle komme forbi.

- Når de er ved at teste stofferne, er de i deres varetægt, hvilket vil sige, at de er i besiddelse af det. Det vil altid være en konkret vurdering, men har de narko på sig, så er de i besiddelse af det, og så er det ulovligt, siger Carit Andersen.

- Vi må bare konstatere, at hvis vi opdager det, så bliver dem, der har det på sig, sigtet for at overtræde loven. Ordet besiddelse skal man tage meget bogstaveligt, siger han.