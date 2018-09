I løbet af den seneste uge har der været indbrud i tre forskellige dagligvare-butikker. Brugsuddeler fra Lokalbrugsen i Jordrup tror, at det er de samme gerningsmænd, som står bag.

Jordrup/Hejls/Almind: Inden for den seneste uge har der været tre indbrud i tre forskellige dagligvarebutikker. Første indbrud var i Lokal Brugsen i Jordrup. Det skete torsdag mellem kl. 22.57 og fredag kl. 00.44. Tyvene havde blandt andet stjålet spiritus og tobaksvarer. De var kommet ind gennem taget. Allerede mellem lørdag aften og søndag kl. 16.30 kunne politiet fortælle, at der også havde været et indbrud i Dagli'brugsen i Hejls. Her var der også stjålet tobaksvarer. Onsdag morgen blev endnu et butiksindbrud anmeldt. Denne gang i Dagli' Brugsen i Almind. Har var der stjålet tobaksvarer og kontanter. Også her var gerningsmændene kommet ind i butikken gennem taget. Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra politiet fortæller, at efterforskningen undersøger, om der kan være tale om de samme gerningsmænd. - Vi undersøger selvfølgelig, om der kan være en sammenhæng mellem de tre indbrud, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Specielt tobaksvarer vil være relativt nemme at afsætte igen og repræsentere en relativ god værdi. Det er svært at sige noget om profilen på gerningsmændene, men det er nogle, som gerne vil lave penge ud af det. Finn Ellesgaard Nielsen, vicepolitiinspektør

Fremgangsmåden den samme Brugsuddeler Allan Madsen fra Lokal Brugsen i Jordrup tror, at gerningsmændene kan være de samme. - Det virker til, at det er de samme gerningsmænd. Fremgangsmåden er den samme. De var kommet ind gennem loftet hos os ligesom gerningsmændene var i forbindelse med indbruddet i Dagli' Brugsen i Almind, siger Allan Madsen. Han fortæller, at overvågningskameraet viser, at der i hvert fald er to gerningsmænd. - Vi har ikke været i kontakt med de andre indbrudsramte butikker, men vi har selvfølgelig noteret, at de andre også har haft indbrud. Vi har opgraderet overvågningen, men jeg kan ikke sige, hvad vi har gjort. Vi er også i dialog med politiet, siger Allan Madsen. Butikken åbnede allerede igen om morgenen efter indbruddet.