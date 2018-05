Politiet om grafitti-hærværk: Ring til os med det samme

Politiet er som udgangspunkt glad, når borgere tager initiativer for at bekæmpe kriminalitet. Men vær varsom med, at dusør ikke forsinker vores efterforskning, siger politiinspektør Carit Andersen.

Kolding: Vær opmærksom på, at der kan være en bagside, når man udlover en dusør.

Sådan lyder budskabet fra politiinspektør Carit Andersen fra Sydøstjyllands Politi i forbindelse med koldingenseren Søren Kamp Mortensens udlovning af en dusør på 10.000 kroner til den person, som medvirker til at afsløre og fælde en graffiti-forbryder, så det fører til sigtelse og dom.

- Som udgangspunkt er vi altid glade for, at borgere udviser initiativer for at hjælpe os. Men i forhold til at udlove en dusør kan der være nogle komplikationer i forhold til det, vi arbejder med, siger han.

Så du er skeptisk i dette tilfælde?

- Det vil jeg ikke sige. Jeg siger bare, at man skal være opmærksom på nogle forhold, så dusøren ikke bliver et forsinkende led. Og så er der altid en risiko for, at man ved at udlove en dusør animerer til, at nogle kommer til at gribe ind overfor nogle, der ikke har gjort noget forkert. Det skal man holde sig for øje.

Carit Andersen kan sagtens forstå, at mange er irriterede over synet af graffitihærværk.

- Og for dem, det går direkte ud over, er det utroligt træls. Derfor er det også noget, vi prioriterer at få opklaret, og i den sammenhæng er vi dybt afhængige af at få besked, når det foregår, så vi straks kan gribe ind. Her må en dusør ikke blive et forsinkende led, fastslår Carit Andersen.