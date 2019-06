Politiet mistænker samme mand for indbrud i to butikker

Kolding: Fremgangsmåden og et signalement gør, at Sydøstjyllands Politi nu efterforsker, om den samme mand står bag to indbrud i butikker sket omkring midnat natten til fredag.

I begge tilfælde har gerningsmanden nemlig knust en rude og rakt ind i butikken efter tyvekoster. Gerningsmanden har på intet tidspunkt været inde i de to butikker, men altså kun forsøgt at stjæle gennem den knuste rude.

Tyven har været på spil i en tøjbutik på Rendebanen, hvor han rakte ind og stjal noget tøj. Det skete torsdag klokken 23.45, og lidt over en time senere, klokken 00.57, blev der begået indbrud i en kiosk på Dyrehavevej. Her kunne politiet også konstatere, at der også er blevet rakt ind gennem en knust rude, men vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen ved ikke, om der er blevet stjålet noget fra kiosken.

Begge steder er der blevet set en gerningsmand løbe fra stedet. Gerningmanden beskrives som en mand på 175-180 centimeter høj, almindelig af kropsbygning og iført mørk dynejakke og mørke bukser.

- Det kunne sagtens være den samme, så det efterforsker vi efter. Jeg kan dog ikke sidde og konkludere, at det skulle være den samme mand, men der er i hvert fald et sammenfald. I forhold til tidspunkterne kan det også lade sig gøre, siger Finn Ellesgard Nielsen.