Politiet mangler overblik over tyvekoster efter flere indbrud

Kolding: Der har været en række indbrud i Kolding Kommune hen over weekenden, og det er blandt andet gået ud over en virksomhed på Essen. Her var der indbrud i et kontor natten til søndag mellem klokken 03.45 og 06.55. Gerningsmanden har knust en rude med en mursten og stjålet en designerlamper.

De resterende indbrud, som fremgår af politiets døgnrapport mandag, er blevet begået mod villaer. Det drejer sig om en villa på Hjarupvej, hvor der er blevet stjålet værktøj.

På Kringsager i Bramdrupdam brød en gerningsmand ind i en villa, efter der var blevet aflistet en rude, men politiet har ikke overblik overblik over, hvad der er blevet stjålet. Der er heller ikke noget overblik over, hvad der er blevet stjålet ved et indbrud på Gyden, der er sket mellem fredag og lørdag, og det samme gælder et indbrud på Kærmindevej.

Lørdag blev der desuden begået indbrud i en lejlighed på Ørebrovej, hvor en hoveddør blev opbrudt. Heller ikke her er der overblik over tyvekosterne.