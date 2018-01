Politiet har stadig forhåbninger om at finde Bent Ovesen

Der er gået over en måned, siden politiet sidst kunne bringe nyt i sagen om den eftersøgte Bent Ovesen, der er mistænkt for drabet på sin kone. Politiet oplyser, at man stadig leder, men at man gør det målrettet og ikke på må og få.

- Vi har lagt en taktik, hvor vi søger der, hvor der er størst sandsynlighed for, at bilen er. Vi søger ikke bare i blinde.

Nu er der dog gået en måned, uden at politiet har kunnet bringe nyt i sagen. Et indslag i Station 2 Efterlyst gav kun en enkelt henvendelse, og politiet fortæller, at man har brug for henvendelser eller indikationer på, hvor Bent Ovesen og bilen kan være.

Kolding: 63-årige Bent Ovesen har nu været forsvundet i over to måneder.

61-årige Aase Ovesen blev dræbt i sit hjem mellem 26. oktober om aftenen og 27. oktober tidlig morgen. Siden da har hendes mand, 63-årige Bent Ovesen, været eftersøgt af politiet. Han er sigtet for drabet og varetægtsfængslet in absentia.

Bilen forsvinder ikke

For en måned siden fortalte Carit Andersen, at man planlægger at sende en helikopter i luften over Kolding og omegn i håbet om at få øje på bilen. Det har man endnu ikke gjort, men det er stadig planen. Ligesom det er muligt, at politiet undersøger forfra på steder, hvor man allerede har været.

- Selvom vi har været et sted, indgår det i vores overvejelser at gøre det igen. Vi kan i princippet have overset noget, siger Carit Andersen, som tidligere har fortalt, at bilen er et afgørende spor, der kan føre til Bent Ovesen.

Hvordan er jeres forhåbninger i forhold til at finde bilen, når den har været eftersøgt og forsvundet i over to måneder?

- De er gode stadigvæk. Helt almindelig fornuft tilsiger, at en bil ikke bare forsvinder. Vi har stadig forhåbninger om at finde bilen og om at finde ham, siger Carit Andersen.