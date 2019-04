Politiet har igen kræfter til at prioritere narkobekæmpelse: Antallet af narkosigtelser i Kolding er det højeste nogensinde

Ressourcerne er vendt tilbage, og politiet har igen kræfter til at prioritere narkobekæmpelse. I Kolding har det betydet, at antallet af sigtelser er det højeste nogensinde.

Kolding: Ekstraopgaver som grænsekontrol og terrorbevogtning har de seneste år tæret på politiets ressourcer. Men nu er kræfterne ved at vende tilbage, og det kan ses på blandt andet antallet af narkosigtelser i Kolding.

Det fortæller politiinspektør Carit Andersen fra Sydøstjyllands Politi. Antallet af sigtelser for overtrædelser af narkoloven er således steget markant i Kolding mellem 2017 og 2018. I 2017 blev 363 personer sigtet for overtrædelse af narkoloven, mens tallet for 2018 er 550. Det er det højeste antal sigtelser i politiets offentlige database.

- En ting, der gør, at vi opererer med flere sigtelser, er, at politiets ressourcer er vendt tilbage efter forskellige tiltag. Det gør, at vi igen er i stand til at prioritere visse områder, forklarer Carit Andersen.

Et af områderne, som der igen er kræfter til at prioritere, er altså bekæmpelsen af narko. Fra Sydøstjylland Politis side er det særligt narko i nattelivet og på gadeplan, man har fokus på.

- I nattelivet rykker vi ind tidligt på natten, så vi kan undgå voldssager. I det spil er det ingen hemmelighed, at der er en del, der er weekendnarkomaner, som vi får fat i på den måde, siger Carit Andersen.

- I forhold til indsatsen på gadeplan og misbrugsmiljøet i det hele taget har vi sat flere ressourcer ind i kampen, siger politiinspektøren