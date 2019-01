- Det er meget blandet, så lige nu er i vi i gang med at vurdere dem. Der har været en del henvendelser, og der er kun gået døgn, så det er svært at sige, hvad de konkret indeholder, og hvad de kan bruges til.

Kolding: Et døgn efter Sydøstjyllands Politi har bedt offentligheden om hjælp til at opklare to indbrud mod Trapholt Museum i Kolding, har politiet allerede modtaget en del henvendelser. Det fortæller politikommissær Brian Skovrup Christensen.

10. december begik flere gerningsmænd indbrud på Trapholt, hvor de blandt andet stjal en cirka 30 kilo ting Kay Bojesen-abe fra museet. Den 1. januar blev der igen begået Trapholt, hvor værket "Rolexgate" af kunstneren Marco Evaristti blev stjålet af formentligt to gerningsmænd. Værket Rolexgate forestiller indgangen til koncentrationslejren Auschwitz. Det er blandt andet lavet i guld og diamanter. Og i toppen af indgangspartiet har kunstneren indstøbt et Rolex ur. Gerningsmændene kan have cyklet til gerningsstedet, oplyser politiet, der har fået henvendelser fra folk, der kan set personer omkring Trapholt eller personer, som cyklede i området omkring Trapholt.

- Jeg kan sige, at vi har talt med en del vidner af forskellig art indtil videre. Det indgår alt sammen i en efterforskning, som jeg har meget svært ved at sige mere om, så længe vi er i gang med den.

Efterforsker bredt

Det første tyveri skete for knap en måned siden, og det andet skete nytårsaften. Hvad er der sket i efterforskningen i den tid, der er gået?

- Vi efterforsker sagerne lige som alle andre sager, der kommer ind. Det er klart, at to indbrud samme sted gør, at vi overvejer, om det kan være de samme gerningsmænd. Vi efterforsker også så bredt, at vi også kigger på dem særskilt. Vi kan ikke med vide noget med garanti.

Der er vel næppe et smartere tidspunkt begå et indbrud end tre minutter over midnat nytårsaften, mens det hele larmer uden for. Hvad fortæller det om gerningsmændene?

- Det vil være gætterier, hvis jeg skal til at sige noget om gerningsmændene. Vi er stadig i gang med efterforskning, og jeg vil ikke gætte på, om tidspunktet er tilfældigt eller ej.

I beder om offentlighedens hjælp til efterforskningen. Hvorfor holder I detaljerne om efterforskningen så tæt på kroppen?

- Lige nu har vi en igangværende efterforskning, og det, vi har brug for, er at få ting at vide fra offentligheden, hvis de har set noget. Der er nogle ting i sagen, vi på ingen måde kan oplyse om, fordi de indgår i efterforskningen.