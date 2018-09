- Det bliver en stor dag for politiet, siger politiinspektør ved Sydøstjyllands Politi forud for Barack Obamas besøg i Kolding. Politiet kommer primært til at stå for transporten af den tidligere præsident.

- Vi har arbejdet på det her i lang tid, og det er foregået i samarbejde med de udenlandske myndigheder og vores egen efterretningstjeneste (PET), der kommer til at stå for sikkerheden omkring ham (Obama, red.). Vores opgave bliver mere at sørge for, at arrangementet bliver afholdt i god ro og orden, siger politiinspektøren.

- Det bliver en stor dag, hvor vi har en stor opgave foran os. Vi har igennem lang tid været i planlægnings-mode omkring det her, og derfor bliver det en dag, som kommer til at præge vores arbejdsdag, siger Michael Weiss, politiinspektør ved Sydøstjyllands Politis patruljecenter.

Nej, for Sydøstjyllands Politi får også en række ekstra opgaver at se til, når en af verdens mest kendte - og mest beskyttede - mænd kommer til Kolding.

Kolding: Der er dage, hvor politiet har ekstraordinære opgaver, og så er der dage som på fredag. For Barack Obamas besøg har ikke kun betydet, at Kolding Kommune og Business Kolding har måttet arbejde hårdt i forberedelserne til den tidligere præsidents besøg.

Besøget foregår fredag den 28. september. Den tidligere præsident skal på Syddansk Universitet i Kolding mødes med 600 gæster, heraf 200 studerende. Overskriften for besøget er "A conversation with President Barack Obama", og emnet er fremtidens iværksætteri og lederskab. Foreningen Business Kolding står bag besøget, og derudover bidrager Kolding Kommune, Nordea og Syddansk Universitet også økonomisk som samarbejdspartnere.

Fra A til B

Derudover står Sydøstjyllands Politi for at transportere USA's 44. præsident fra A til B.

- Opgaven med at flytte ham er en af de mere centrale opgaver. Vi er koordineret ind i PET's opgave med at stå for sikkerheden, men som sådan er hans sikkerhed ikke vores opgave, siger Michael Weiss.

Tirsdag blev der set en stor, sort bil på motorvejen og ved Østerbrogade i Kolding. Bilen var begge steder omgivet af en politi-kortege. Michael Weiss kan ikke sige, om det var en del af træningen forud for besøget.

Kan du sige, hvilken rute I har øvet jer på?

- Det kan jeg ikke udtale mig om. Det er klart, at et besøg fra så stor en personlighed betyder, at vi skal passe godt på vores planlægningarbejde. Samtidig skal vi sikre, at dem, der skal ind og se det, får en god oplevelse, siger politiinspektøren.

Barack Obama besøger fredag Kolding til et arrangement på Syddansk Universitet. Det er foreningen Business Kolding, der står bag besøget. Efter planen skal den tidligere præsident holde et timelangt foredrag under navnet "A conversation with President Barack Obama".