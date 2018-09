Politiet før besøg fra kontroversielle Stram Kurs: Vi skal sørge for, at demonstrationen kan afholdes

Politiets opgave bliver først og fremmest at sørge for, at Rasmus Paludans demonstration kan afholdes i god ro og orden, siger politiinspektør Michael Weiss.

Kolding: Der kommer til at være politiopbud i Skovparken på søndag, når den kontroversielle højreekstremist Rasmus Paludan, formand for partiet Stram Kurs, demonstrerer i Skovparken. Det bekræfter Michael Weiss, politiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.

- Det bliver en politimæssig opgave, som vi gør med det antal mand, vi mener, det kræver at løse den. Der er nogle grundlovssikrede rettigheder, som skal varetages, og noget sikkerhed, men vores opgave er, at han får mulighed for at gennemføre den demonstration, han har anmeldt, siger politiinspektøren.

- Samtidig skal vi sørge for, at de mennesker, der møder op, også får lov til at sige deres mening. Vi skal sørge for ro og orden og sikre, at alle får lov at være der på den rigtige måde, siger han.

Michael Weiss vil ikke fortælle de nærmere detaljer om, hvordan politiet griber opgaven an, og han vil heller ikke komme ind på, hvor mange politimænd der kommer til at være.

- Vi laver nogle vurderinger og ud fra dem, vil vi beslutte, hvor mange vi skal være, siger Michael Weiss.