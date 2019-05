Politiet er på bar bund: Indstiller jagten på uerstatteligt kunstværk

Efter fire måneders efterforskning har politiet ikke mere at gå efter, og jagten på Rolexgate, der blev stjålet fra Trapholt nytårsnat, er blevet indstillet. Politiet har ganske enkelt ikke viden nok til at finde det uerstattelige kunstværk.

- Alt, hvad der har relation til tyveriet, kan folk bare melde ind til os. Så skal vi nok kigge på det. Mange gange er det et lille tip, som folk ikke tænker over har betydning, der betyder, at vi finder frem til den brik, der mangler, siger Frede Nissen.

Der er dog chance for, at jagten bliver genoptaget, hvis netop offentligheden kommer på banen med noget, politiet kan gå efter.

Politiet har i forbindelse med efterforskningen bedt offentligheden om hjælp til at finde kunstværket, der er skabt af kunstneren Marco Evaristti. Værket forestiller indgangen til koncentrationslejren Auschwitz, og det er blandt andet lavet i guld og diamanter. I toppen af indgangspartiet har kunstneren indstøbt et Rolex-ur.

Vicepolitiinspektøren vil dog ikke løfte sløret for, om politiet på noget tidspunkt har været i nærheden af at finde det dyrebare kunstværk.

- Det kan jeg ikke svare på, for jeg er nødt til at tage hensyn til, at sagen kan blive genoptaget. Hvis vi tager et tænkt eksempel, så kan det godt være, vi er tæt på gerningsmændene, men det skal kunne bevises, før jeg vil gå ud og sige noget, siger Frede Nissen, der ikke mener, at kunsttyverier nødvendigvis er sværere end andre sager at opklare.

- De er ikke sværere end andre, men det, der altid løser sagen for os, er nok viden. Og i denne sag har vi ikke nok viden, og der er ikke nok tekniske spor. Vi har ikke det, der skal til for, at vi kan anholde og sigte nogen. Når vi anholder og sigter, skal beviserne være stærke nok til, at vi mener, at det er dem, der har gjort det, vi sigter, siger han.

Nogle uger før blev en 30 kilo tung Kay Bojesen-abe også stjålet fra Trapholt. Aben er heller ikke fundet, men det er gerningsmanden til gengæld. En 24-årig mand blev i januar sigtet for tyveriet af aben, der har en værdi af 100.000 kroner. Politiet mener ikke, det er den samme, der står bag tyveriet af Rolexgate.