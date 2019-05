Politiet efterlyser vidner: 91-årig kvinde udsat for tyveri i hjemmet af mand og kvinde

KOLDING: Det ringede fredag klokken 14.10 på hjemme hos en 91-årig kvinde på Norgesvej. Her spurgte en mand og en kvinde om vej og gik derefter fra lejligheden igen. Efterfølgende har kvinden fundet ud af, at der er blevet stjålet kontanter fra lejligheden.

Sydøstjyllands Politi har ikke kunnet oplyse noget signalement af manden og kvinden, som formodes at have stjålet kontanterne, men opfordrer borgerne til at kontakte politiet på 114, hvis nogen skulle have set noget.