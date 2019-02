Politiet efterlyser mand for at stjæle af kassen

Torsdag aften stjal en mand af kassen hos Rema 1000 på Seestvej. Politiet efterlyser oplysninger fra alle deres måtte have set noget.

Kolding: Torsdag aften klokken 20.43 begik en mand et kassedyk i Rema 1000 på Seestvej, hvor han simpelthen bukkede sig ind over kassen og tog penge. Nu er han efterlyst at politiet.

Manden beskrives som østeuropæisk af udseende, 180-185 cm høj, kraftig af bygning og med let skægvækst. Han var iklædt en North Face-dynejakke i camouflagemønster, kasket, joggingbukser og løbesko. Efter kassedykket løb manden ned ad Seest Bakke. Manden var, ifølge politiet, hverken voldelig eller truende, men hændelsen var stadig ubehagelig for personalet. Politiet efterlyser oplysninger fra alle, der ved noget om mandens færden både før og efter kassedykket i Rema 1000.