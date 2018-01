Politiet mistænker samme mand for at stå bag to røverier

Kolding/Lunderskov: Torsdag den 4. januar 2018 blev der begået et røveri mod kiosken Nærkøb, Tvedvej i Kolding omkring kl. 20.20. Sydøstjyllands Politi mistænker samme person for også at stå bag et andet røveri, der blev begået mod kiosken Nærkøb, Storegaden 26 i Lunderskov fredag den 5. januar 2018 omkring kl. 9.30. Ved begge røverier var gerningsmanden bevæbnet med en kniv. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Gerningsmanden ved begge røverier beskrives som en mand på 30-40 år, omkring 165 centimeter høj, almindelig af bygning. Politiet oplyser desuden, at manden beskrives som dansk af udseende, at han har lyse skægstube, og at han taler dansk. Ved røveriet i Lunderskov iført en grå hættetrøje med hvide snore, en mørkeblå jakke, og blå bukser. Også i ved røveriet i Kolding bar gerningsmanden en grå hættetrøje, mens jakken beskrives som sort og bukserne mørkeblå.

Politiet beder om hjælp til at finde ham, og hvis du har oplysninger, kan politiet kontaktes på 114.