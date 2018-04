Politiet afslørede vaneforbryders narkohandler med telefonaflytning

Anklageskriftet

Anklageskriftet mod den 20-årige tæller 33 forhold. Han er tiltalt for at have været i besiddelse af stoffer med henblik på videreoverdragelse og videresalg til et større antal personer, for at have forsøgt at sælge narkotika og for at have købt narkotika.Desuden indeholder anklageskriftet forhold om brud på våbenbekendtgørelsen og knivloven, hæleri, tyveri, forsøg på tyveri, brugstyveri, ulovlig omgang med hittegods, overtrædelse af ordensbekendtgørelsen samt færdselsloven og brud på lov om euforiserende stoffer.



Sagen mod ham fortsætter fredag og i næste uge.