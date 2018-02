Politiet advarer med blå blink på motorvejen: Bilister skal køre langsommere

Kolding: Vejene er så glatte på motorvej E45, at politiet nu har sendt flere patruljekøretøjer ud med blå blink for at få folk til at sænke farten.

Det sker efter, at der har været en lang række uheld på motorvejen hele morgenen, oplyser Ulla Kaspersen, kommunikationschef hos Sydøstjyllands Politi.

- Med alle de uheld, vi har set her til morgen, kan vi jo kun konstatere, at der ikke køres efter forholdene, siger hun.

- Vi bliver nødt til at gøre alt for at få folk til at køre langsommere.

Selvom vejene ser ud til at være ryddet, så er det stadig meget glat, fordi det blæser. Fygesneen, der blæser henover vejen, skaber nemlig isglatte veje.

Politiet har her til formiddag udsendt denne melding på Twitter: