Politiet advarer: Hundredvis af piller stjålet

i en taske i en bil, og det er ikke til at vide, om tyven var ude efter medicinen eller andre værdier. Hvis han var ude efter værdier, er vores hypotese, at han kan have smidt pillerne et sted, og vi udsender en advarsel i tilfælde af, at børn eller andre skulle finde og begynde at spise dem, siger Jørgen Lindhardt.Der er blevet stjålet i alt 370 piller med sove- eller smertemedicin og nogle pakker Panodil og Ibuprofen.

- I sig selv er pillerne ikke farlige, men det er de, hvis de skulle blive indtaget på samme tid, siger Jørgen Lindhardt.

Politiet vil gerne have, at man henvender sig til dem ved fund af pillerne. Det kan ske på telefon 114.