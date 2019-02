Vicepolitiinspektør siger dog, at der altid vil komme nye spillere til, når der forsvinder en anden. Kæresteparret er dømt for at have solgt mindst fem kilo amfetamin på under et år.

- Det vil altid få en påvirkning, når nogen bliver idømt lange fængselstraffe. Men det er også sådan, at der altid kommer nye til. Der er en efterspørgsel. Men vi vil komme til at mærke, at de her er væk, siger Frede Nissen.

Vicepolitiinspektør Frede Nissen, der er leder af Efterforskning Syd, kender godt til kæresteparret, og han siger, at det vil kunne mærkes på narkomiljøet, at det nu er endt bag tremmer.

Kæresteparret Dorthe Lund Hasberg og Carsten Madsen skal henholdsvis otte og ti år i fængsel, efter retten dømte dem til at have solgt mindst fem kilo amfetamin i perioden 1. juli 2017 til 3. maj 2018.

Christiansfeld: Fem kilo amfetamin ser måske ikke ud af meget, men det bliver til rigtig, rigtig mange doseringer. Faktisk bliver det til over 14.000 doseringer, hvis man følger de råd, man kan finde på psychedelia.dk, som er et dansk internetforum for stofbrugere.

Mange forskellige stoffer

Dorthe Lund Hasberg og Carsten Madsen blev dømt for at have solgt over fem kilo amfetamin til et større antal personer. Parret har modtaget et "betydeligt vederlag" for stofferne, som det lød i anklagen mod dem. Derudover er de blevet dømt for at have overdraget mindst 201,68 gram kokain, 428,4 gram hash, mindst 13 gram mdma og 47,5 ecstasytabletter.

Parret blev anholdt den 3. maj 2018 i en lejlighed i Christiansfeld, hvor de var i besiddelse af 188,5 gram amfetamin, 54,1 gram hash, 28,5 gram mdma, 2,5 ecstasypiller, 13,2 gram heroin, 4,82 gram kokain og 360 diazepamtabletter, tidligere kendt som valium.

Den 36-årige Hasberg forklarede i retten, at 75 ud af de 188,5 gram amfetamin, hun var i besiddelse af, var til eget brug, og at hun ikke vidste, hvor resten stammede fra. Carsten Madsen, der er 50 år, erkendte at have været i besiddelse af 13,2 gram heroin, men nægtede yderligere forklaring i retten.

Dorthe Lund Hasberg blev i øvrigt dømt for at være i besiddelse af to våben, hvortil hun også havde skarp ammunition. Våbnene var henholdsvis en pistol og en revolver.