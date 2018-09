Politiet: Byen bliver ikke afspærret under Obama-besøg

Kolding: Når Barack Obama på fredag skal holde foredrag på Syddansk Universitet, bliver der ikke spærret nogle veje af, lige som der heller ikke bliver ændret på nogen busruter. Det bekræfter Michael Weiss, politiinspektør ved Sydøstjyllands Politis patruljecenter.

- Vi kommer ikke til at lave afspærringer i byen eller nogle omlægninger af busruter. Vi har øvet os længe på vores opgave, og der vil være en kørsel af ham (Obama, red.), men det betyder ikke, at vi kommer til at spærre en bydel af, siger Michael Weiss.

Sydøstjyllands Politis primære opgave bliver netop at sørge for, at Barack Obama kommer frem i god ro og orden, mens det bliver Politiets Efterretningstjeneste, der kommer til at stå for den tidligere præsidents sikkerhed.

- Vi skal ikke lukke en del af byen af, fordi vi skal tranportere ham. Det er slet ikke nødvendigt. Men vi skal sørge for, at det hele glider, og at folk får en god oplevelse ud af besøget. Vi har øvet os længe for at sikre, at det kommer til at ske, siger Michael Weiss.