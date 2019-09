Kim Hansen oplyser, at der - ligesom i andre kommuner - også har været problemer med afspilning af meget høj musik i Kolding denne sommer, efter at mange unge har investeret i sound boxes, der kan spille meget højt.

Det har chefkonsulent i Kolding Kommune, Kim Hansen, der koordinerer SSP-samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politi i Kolding, oplyst borgmester Jørn Pedersen om i kølvandet på den klage, som en repræsentanter for en lang række beboere i området for nylig sendte til borgmesteren.

Adskillige gange i sommerperioden har larmen omkring badebroen for enden af Lyshøj Allé i Strandhuse været så slem, at naboerne har tilkaldt politiet, og 17 gange siden 1. maj har politiet fået anmeldelse om støj ved badebroen. Alle gange er politiet rykket ud til stedet.

Henstilling om tidspunkter

Der er ellers et skilt ved badebroen om, at der ikke må larmes efter klokken 22, og før sommerferien skrev Lyshøjskolen ud til forældre i 6. klasse og op og henstillede til, at ens børn ikke opholdt sig ved badebroen efter klokken 22 på hverdage og klokken 23 i weekenden.

- Men det er en udfordring at håndhæve, og beboerne føler sig meget generet, siger Kim Hansen.

Han forklarer, at badebroen er et populært sted for unge at mødes. Det er nemt at komme dertil og et af de steder, der er tættest på byen, hvor man kan bade.