Politi og politiker inviterer til opklarende møde om indbrud

Sidste måned skrev JydskeVestkysten om Sonny Hinrichsen. Han bor på Nørregade i Lunderskov og havde indbrud to gange lige efter hinanden. Sonny, der arbejder som vagtmand, formåede at fange en mand på fersk gerning i færd med at begå indbrud i nabohuset. Den 25. oktober er der borgermøde om indbrud og forebyggelse af indbrud i den gamle byrådssal i Lunderskov. Arkivfoto: Søren Gylling

På Facebook Lunderskov kan man læse om mange indbrud i byen. Politiet får i gennemsnit kendskab til to indbrud om måneden. Snart rykker ordensmagten ud til et borgermøde i byen for at tale om indbrud og hvordan, de kan undgås.

Lunderskov: Allerede den første dag, hvor et møde mellem politiet og borgere i Lunderskov blev annonceret på byens Facebook-gruppe, havde 35 deltagere meldt sig til, og 15 havde skrevet, at de måske ville deltage. - Den opbakning glæder mig, siger Kristina Jørgensen. Hun er medlem af byrådet for Dansk Folkeparti, bor i byen og tog sammen med politiet initiativ til mødet. Baggrunden for mødet er, at hun efter mange opslag om indbrud på den lokale Facebook-side i et læserbrev opfordrede politiet til at være mere synligt lokalt. Avisen spurgte politiet om antallet af indbrud i byen, og herfra var meldingen, at der i gennemsnit blev anmeldt to indbrud om måneden. - Efter mit læserbrev tilbød politiet mig et møde, for at vi kunne få afklaret, hvor mange tyverier og indbrud, der er i Lunderskov, fortæller hun.

Møde om indbrud Borgermødet i Lunderskov har overskriften "Undgå indbrud".Det holdes den 25. oktober klokken 19-21 i den gamle byrådssal på Kobbelskoven 2 i Lunderskov.



På mødet kan deltagerne høre om, hvordan de kan forebygge indbrud og om indbruds-statistikkerne fra Lunderskov.



Kristina Jørgensen og Sydøstjyllands Politi har taget initiativ til mødet, der holdes i samarbejde med Lunderskov Lokalråd og Lunderskov Hallen.



Alle er velkomne til mødet.

Gode råd om forebyggelse På mødet fortalte politiet blandt andet om forskellen på tyveri og indbrud. Det er tyveri, hvis der bliver stjålet fra en tøjsnor eller en garage, hvorimod det er indbrud, hvis tyven for eksempel smadrer en rude eller brækker en dør op for at komme ind. Hun blev også opmærksom på, hvor vigtigt det er at anmelde indbrud - uanset om det er lykkedes for tyven eller kun var et forsøg. At nogle indbrud og indbrudsforsøg ikke bliver anmeldt, kan være en del af forklaringen på, at nogle borgere i Lunderskov og politiet har en forskellig opfattelse af, hvor hyppigt tyve er på spil i byen. - Politiet sagde også, at borgerne kan forhindre og forebygge mange tyverier og indbrud med få midler, og det skal vi på mødet sikre os, at alle ved, siger Kristina Jørgensen. Er man bange for indbrud i Lunderskov? - Ja, det er min opfattelse, at nogle borgere er utrygge. Derfor er det så vigtigt at være i dialog med politiet. Hvad håber du på, der kommer ud af mødet? - Jeg håber, at vi som borgere får tips og gode råd til at forebygge indbrud. Jeg tror, at de fleste tænker, vi gør, hvad vi kan. Jeg håber også, at vi som borgere vil føle os hørt af politiet, så ordensmagten anerkender de oplevelser, vi har. Og så håber jeg, at mødet kan give en god dialog med lokalbetjenten, så alle får sat ansigt på ham og ved, hvor og hvornår de kan træffe ham, svarer Kristina Jørgensen.