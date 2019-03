Politi og ambulance på Hospitalsgade: Buschauffør fik ildebefindende

Kolding: Mandag ved middagstid var både politi, ambulance og brandvæsen til stede på Hospitalsgade ved Slotssøbadet.

Opbuddet skyldes dog ikke en ulykke i badelandet, men derimod at en buschauffør fra Bjert Busser fik et ildebefindende, mens hans sad bag rattet.

Lars Grønlund, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, forklarer, at de mange køretøjer skyldes, at ambulanceredderne havde behov for hjælp for at få chaufføren ud af bussen, og derfor måtte brandvæsnet også tilkaldes.

Vagtchefen fortæller, at ingen passagerer i bussen kom til skade ved episoden.

Chaufføren blev kørt til Kolding Sygehus.