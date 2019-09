Politi efterlyser vidner til knivoverfald og styrt fra lejlighed

Kolding: Politiet efterlyser nu vidner, der kan hjælpe politiet videre i efterforskningen af knivoverfaldet mandag først på aftenen på en 26-årig kvinde på Skovvejen i Kolding. Kvinden styrtede efterfølgende - og endnu uvist hvorfor - ned på jorden fra en lejlighed på første sal.

Vidner, der har befundet sig omkring Skovvejen mellem klokken 17.45 og 18.30, kan have set eller hørt noget i forbindelse med sagen.

- Vi har brug for borgernes hjælp til at komme til bunds i denne alvorlige sag. Så har du været i området, eller har du oplysninger, der kan hjælpe Sydøstjyllands Politi i efterforskningen, så ring til os på tlf. 114, siger vicepolitiinspektør Frede Nissen fra Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tre yngre mænd blev tirsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør sigtet for forsøg på manddrab mod den 26-årig kvinde, der blev stukket med en kniv i sin lejlighed på Skovvejen, som hun ifølge JydskeVestkystens oplysninger er flyttet fra for nylig. To af mændene blev fængslet i henholdsvis to og fire uger, mens en blev løsladt. Den ene af de fængslede er knivofferets tidligere samlever.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger boede den 26-årige indtil for nylig i lejligheden på Skovvejen sammen med sin samlever og deres søn men flyttede for kort tid siden ud af lejligheden. Under knivoverfaldet befandt parrets toårige barn sig også i lejligheden.