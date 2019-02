Pokaldræbere fra Kolding mærker stor interesse for kvartfinale mod FC Midtjylland

Kolding: Kolding IF stod for to store overraskelser i efteråret, da holdet eskorterede to superligamandskaber ud af den danske pokalturnering hjemme på Kolding Stadion. FC Midtjylland er det næste superligamandskab, som Kolding IF skal bide skeer med. Denne gang i kvartfinalen.

Billetterne til kampen blev sat til salg torsdag den 14. februar, og klubben mærker allerede nu en større interesse for kampen, end de hidtidige kampe mod Randers FC og Vejle Boldklub. - Allerede nu kan jeg sige, at vi på billetsalget kan se, at interessen er markant højere end på samme tidspunkt ved Vejle-kampen, fortæller Kolding IF's daglige leder Michael Flyvholm. - Nu har jeg lige set tallene her fredag morgen, og indtil videre er der solgt 727 billetter. Hvilket siger en del om interessen for kampen, siger Michael Flyvholm. Sammenligner man tallene og tidspunktet med kampen mod Vejle, så ser det alt i alt pænt for Michael Flyvholm og Kolding IF. Dagen før kampen mod Vejle meldte klubben om 1000 solgte billetter, og at der allerede nu er solgt over 700 billetter, 19 dage før kampen spilles, siger en del om interessen for kampen, mener Michael Flyvholm.

- Vi forventer ikke, at der bliver udsolgt. Kolding Stadion er stor, og vi fik heller ikke udsolgt mod Vejle. Når det så er sagt, forventer vi, at der kommer mange tilskuere og bakker os op, fortsætter Michael Flyvholm. Interessen og det gode salg glæder klubben. - Jeg må virkelig tage hatten af for Kolding for at bakke op om klubben på den her måde, det betyder alverden. Vi kan også mærke det på, at der kommer flere og flere frivillige og vil hjælpe til, og det er jo kun dejligt, siger Michael Flyvholm.