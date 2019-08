Pointdeling for Kolding Boldklub

I tredje spillerunde i Danmarksserien skulle Kolding Boldklub møde Otterup B & IK på udebane. Det var to hold, som begge har fået en god start på den nye sæson. Det blev derfor en tæt kamp, hvor chancer og mål bølgede frem og tilbage. Kolding Boldklub kom foran i første halvleg og igen i anden halvleg, men det endte i pointdeling, da opgøret endte 2-2.

Gæsterne fra Kolding kom godt ud af startblokken da de tidligt bragte sig foran. Det var David Chilvers, som med sin scoring gav koldingenserne et godt udgangspunkt til resten af opgøret. Den tidlige scoring holdte også hele vejen til halvleg, og dermed kunne Kolding Boldklub gå tilfreds til pause med 0-1.

Anden halvleg bølgede frem og tilbage mellem de to hold. Først udlignede Otterup til 1-1 kort efter halvlegens start. Kolding lavede en udskiftning på angrebsposition og det viste sig og være en god beslutning. Indskiftede Sophus Linnet Raarup brugte kun få minutter på banen inden han kom på måltavlen. Kolding havde dog problemer med at holde modstanderne væk fra scoringer. I slutningen af kampen udlignede Otterup igen. Det var Jonas Wind, som stod bag scoringen for hjemmeholdet. Kampen endte med resultatet 2-2 og derfor et point til begge hold.

Kolding træner Anders Flaskager var efter kampen overordnet tilfreds med resultatet, han sagde efter kampen.

- Vi var klart bedst de første tyve minutter og de sidste minutter i kampen er der bare åben slagudveksling. Når de score så sent i kampen er det jo svært ikke at være lidt skuffet, men det er vel et ok resultat set over hele kampen.

- Vi vil vinde på hjemmebane, så derfor skal vi slå Hedensted, men det er også et hold vi har haft problemer med før.

Næste kamp for Kolding Boldklub bliver på fredag mod Hedensted IF på hjemmebanen i Kolding.

Otterup B & IK - Kolding Boldklub 2-2 (0-1)

Fodbold, Danmarksserien, Herrer

Mål for begge hold: David Chilvers (13.), Mark Tubæk (55.), Sophus Linnet Raarup (65.), Jonas Wind (83.)