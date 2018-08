Plop: Vin og tradition hyldes igen på Christiansfeld Vinfestival

Årets traditionsrige Christiansfeld Vinfestival er skudt i gang. Borgmesteren glæder sig over, at der holdes fast i programmet.

Christiansfeld: Alt er, som det plejer, og gud ske tak og lov for det. Det var ordene fra borgmester Jørn Pedersen (V), da han torsdag aften åbnede årets traditionsrige vinfestival i Christiansfeld. Det modtog en pæn applaus fra tilskuerne. For programmet med helstegt pattegris, Felderløbet, børneunderholdning, live musik, - og naturligvis masser af vin holder. Det trækker tusindvis af gæster til den historiske by hvert år.

Og nogle af gæsterne drager langvejs fra for at deltage i festlighederne til Christiansfeld Vinfestival. Det gælder for ægteparret Jan og Marianne Meinert, som er rejst fra København.

- Vi besøgte byen sidste år, og der havde vinfestivalen lige været. Så vi blev nødt til at komme tilbage i år. Vi skal bare hygge os, smage på forskellige slags vine, og så skal vi købe nogle honningkager med hjem til København, fortæller Marianne Meinert, der også er sammen med et vennepar fra Farum til festivalen.

Hvad end der er silende regn eller bagende sol, så tager Jytte Jakobsen fra Christiansfeld til vinfestival.

- Det er en tradition, og jeg er sammen med gode venner. Bare se dig omkring, sol og masser af glade mennesker, jeg kunne ikke bede om mere, siger hun.