Plejehjemschef: Efter ferien afgør vi, om vi opretter flere fritidsjob på plejehjem

Kolding: Alle på plejehjemmet Vesterled er tilfredse med at have de tre gymnasieelever i fritidsjob. Det er den foreløbige tilbagemelding, som Koldings plejehjemschef Gitte Meyer Larsen har fået.

- Vi er ikke så langt, at vi har besluttet, om det her skal rulles ud til kommunens øvrige plejehjem. Nu prøver vi det først af på Vesterled, og når vi har høstet erfaringer nok, så tager vi det op i vores ledergrupper og beslutter, om der skal oprettes studenterjob andre steder.

Hun regner med, at ordningen evalueres en gang efter sommerferien. Her vil ordningen have været i gang et halvt års tid.

- Der er ingen tvivl om, at de tre unge i fritidsjob er med til at give nyt liv på plejehjemmet. Og når de kommer med flere hænder, så giver de lidt luft til det øvrige personale. Jeg håber også, at fritidsjobbene kan få de unges øjne op for, at der er en værdi i at arbejde på et plejehjem. Og at de tager den erfaring med sig ud i livet.

I Kolding er man udfordret på at skaffe faguddannet personale.

- Generelt er der ikke social- og sundhedsassistenter nok til at dække behovet for arbejdskraft. Det er vi udfordret på alle steder. Jeg håber, at det at kunne tage unge ind i fritidsjob kan give dem lyst og mod til at fortsætte inden for faget, siger Gitte Meyer Larsen.