- Personalet har fået et kursus i at skære fisk ud, så det er fuldstændig rent kød og helt uden risiko for at få ben i halsen, forklarer kokken.

Gourmetaftenen på OK-Plejecentret Dreyershus i Kolding blev gennemført i et samarbejde mellem OK-fonden, Nordea-fonden og Ice-Sea. Ice-Sea er en socialøkonomisk virksomhed, der støtter og igangsætter aktiviteter med det formål at styrke grønlandske lokalsamfunds bæredygtige udvikling.Arrangementet er en del af projektet Mennesker, Mad og Måltider, som er støttet af Nordea-Fonden. Gourmetmaden kom på bordet, fordi man i OK-fonden tror på, at plejehjemsbeboeres livskvalitet bliver bedre, når de kan spise mad, de har lyst til. Samtidig har kokken i løbet af dagen giver de aftenvagter, der plejer at stå for madlavningen, viden og inspiration.

- Det smager faktisk godt, og det er lækkert stillet an. Jeg synes, jeg kan smage, at der er er blevet kælet for maden. Og det er flotte ord fra mig, for jeg var lidt skeptisk, siger Vagn Esbech.

Aftenen har fokus på smag. Derfor kom kokken Peer Frausing med en opfordring: - Der er to forskellige hvidvine at vælge mellem. Alle må gerne smage begge for at opleve, at en forskellig smag kan give en anden oplevelse. Selv om man normalt kun skænker sig et glas vin ad gangen, så synes jeg, at man i aften skal skænke to glas for smagens skyld. Foto: Lena Juul