Plejehjemmet slår forteltet op til campinghygge

En flot campingvogn, årgang 1986, og et spritnyt fortelt er slået op ved plejehjemmet Bertram Knudsens Have. Fastliggervognen indvies mandag eftermiddag.

- Han foreslog, at vi søgte støtte til campingvognene hos fonde og sponsorer, og det sørgede han for, siger Charlotte Schäffer Jensen.

- Det handler om at komme ud og mærke årstiderne og solen, siger Charlotte Schäffer Jensen, der i et lille års tid har været aktivitetsmedarbejder på Bertram Knudsens Have.

Kolding: Plejehjemmet Bertram Knudsens Have har fået et nyt fristed. Et sted, hvor man kan sidde og snakke sammen, drikke kaffe og nyde udelivet. En campingvogn er nemlig rullet ind på bålpladsen. Campingvognen er udstyret med fortelt, og elever fra Hansenbergs tømrerafdeling har lagt gulvet under forteltet. Der er en lille rampe, så brugere af kørestol og rollator også kan komme ind i forteltet. Det hele indvies mandag eftermiddag klokken 14.

Nok at nusse med

Valget faldt på en vogn fra 1986.

- Den bliver også åben for pårørende. Der er gaskomfur i vognen og en gammeldags blå kedel at varme vand i, så der kan brygges kaffe. Man skal bare huske at rydde op og vaske op. Ting som legesager, bøger og blade bliver også lagt herud, og måske vil nogen også sidde her og få en lur, siger aktivitetsmedarbejderen.

Hun har givet vognens indvendige træværk en gang linolie for at shine det lidt op.

Nogen har foreslået, at lampeskærmene med frynser skal skiftes ud, men det bliver de ikke, for de passer perfekt til vognen.

- Vi skal nok have lagt et nyt gulvtæppe, og når man nyder campinglivet er der masser af ting at nusse med. Vi forsøger at få fat i brugbare, gamle ting til campingvognen.