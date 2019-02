Plejehjemmet Vesterleds vennekreds mangler frivillige: Stig stopper som formand og vil have nyt blod på banen

Stig Funder har været formand for Plejehjemmet Vesterleds vennekreds i 12 år. Nu synes han, at en ny skal overtage den post. Han opfordrer mænd og kvinder mellem 40 og 60 år til at melde sig som frivillige. Arkivfoto: Soffi Chanchira Larsen

Over en årrække er Plejehjemmet Vesterleds vennekreds skrumpet til halv størrelse. Det er sket i takt med, at medlemmerne er blevet ældre. Foreningen søger nye frivillige.

Ødis: At skaffe nye frivillige, der vil gøre en forskel for de ældre på Plejehjemmet Vesterled, er op ad bakke. Formanden for Vesterleds Vennekreds, Stig Funder, fortæller: - Efter 12 år som formand havde jeg besluttet, at jeg ville stoppe helt på generalforsamlingen til marts, men vi kommer til at mangle folk i styrelsen, så jeg går som formand og bliver i bestyrelsen. Han er 73 år og har været formand i 12 år. - Jeg synes, der skal nye kræfter til, for det er vigtigt, at der kommer nye ideer på bordet. Så hvis man har lyst til at være med, så vil jeg opfordre til, at man giver lyd fra sig. Enten ved at ringe til mig eller til Susanne Quiding, der er aktivitetsmedarbejder på Vesterled. Vesterleds Vennekreds er en forening, der støtter Plejehjemmet Vesterled, og det er ikke kun bestyrelsesmedlemmer men også andre frivillige, støtteforeningen mangler. - I det seneste nummer af lokalbladet i Ødis efterlyste vi frivillige, men det gav ingen respons. Vi har også lagt et opslag på Facebook, men det har endnu ikke fået nogen ud af busken, fortæller han.

Vesterleds Vennekreds Vennekredsen for Plejehjemmet Vesterled i Ødis søger nye frivillige.Interesserede kan høre mere om foreningen ved at ringe til den afgående formand Stig Funder på 2230 9750 eller til Plejehjemmet Vesterled på 7692 8990 og spørge efter Susanne Quiding.

Alderen trykker Lige nu er der omkring ti medlemmer af foreningen. - Vi har været oppe på at være næsten det dobbelte for ti år siden, men det er stille og roligt gået ned ad bakke med medlemstallet. Det er alderen, der begynder at trykke de fleste. Og når alderen trykker, så få man en tendens til at pleje sig selv mere end at pleje andre, og så falder man fra. Alle, på nær én i vennekredsen, er over 60 år, og derfor efterlyser vi folk mellem 40 og 60 år, der vil være med, forklarer den afgående formand. Han siger videre, at man ikke bliver bundet af at møde op på en bestemt dag uge efter uge, hvis man melder sig. - Foreningen indretter sine aktiviteter efter, hvornår de frivillige har mulighed for at møde op. Hvad er det bedste ved at være frivillig? - Glæden ved at se, at beboerne nyder at møde os frivillige.

Busture og banko Vesterleds Vennekreds har droslet ned, men det falder sammen med, at Vesterled har ansat Susanne Quiding, der også står bag aktiviteter. - Så det har ikke ramt beboerne, at vi ikke er så mange mere. Vi holder stadig plejehjemmets bar åben en gang om ugen, tager beboerne med på busture, spiller banko og så videre. Til banko kommer der en del ældre mennesker, og vi mangler for eksempel nogen, der kan sidde ved siden af og være med til at holde øje med, at de får lagt brikkerne rigtigt på, siger Stig Funder.