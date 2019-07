Statistik for sygefravær på plejehjemsoversigten.dk er en af de oplysninger, der skal gøre det lettere for kommende beboere og deres pårørende at vælge det rette plejehjem. Plejehjemschef kritiserer, at tallene står alene.

Kolding: Plejehjemsoversigten.dk er ment som en hjælp, når ældre skal vælge, hvilket plejehjem de ønsker at flytte ind på. På siden kan man blandt andet læse, at de ansatte på Toftegården med 25,35 dage om året har kommunens højeste fravær. Gennemsnittet for de kommunale plejehjem ligger på omkring 17,5.

- Hvis jeg var pårørende, så ville jeg tænke, at det er en dårlig arbejdsplads, hvis et sted har 25 fraværsdage, og så ville jeg vælge et andet plejehjem til min far eller mor. Som plejehjemschef vil jeg spørge, hvad der ligger bag det tal. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er dårligt at tallene står helt uden en forklaring, siger Gitte Meyer Larsen.

Hun er også i tvivl, om alle plejehjem gør tallet op på samme måde.

Om det høje sygefravær på Toftegården fortæller hun:

- Det er kommunens mindste plejehjem med 12 beboere, og derfor er der ikke så mange ansatte. Der har været to langtidssygemeldinger på stedet, og fordi det er et lille plejehjem, så er der få medarbejdere at dele sygedagene ud på, når man skal beregne et gennemsnit. Tallet skyldes altså ikke, at hver eneste medarbejder har 25 sygedage om året, forklarer hun.