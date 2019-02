Plejehjem går nye veje: Ansætter tre 18-årige gymnasieelever i fritidsjob

Kolding: Plejehjemmet Vesterled i Ødis har ansat tre 18-årige gymnasieelever, der på skift skal give en hånd med på plejehjemmet i omkring 12 timer hver weekend. Det bliver praktiske opgaver som at anrette morgenmad og vaske op, de unge skal kaste sig over, når de passer deres nye fritidsjob. Hvis tiden er til det, kan de også gå en tur eller læse for de ældre.

Vesterled er det første plejehjem i Kolding Kommune, der ansætter unge i fritidsjob. Om ansættelserne forklarer plejehjemmets leder Bente Thygesen:

- Baggrunden er, at vores beboere har brug for mere hjælp nu end tidligere, og vi har svært ved at skaffe personale. Lige nu har vi tre ledige stillinger, så vi er nødt til at tænke alternativt, for vi skal sørge for, at de ældre får den pleje og omsorg, de skal have.

Bente Thygesen fortæller, at beliggenheden kan være en udfordring ved rekruttering, for Vesterled ligger på landet, og det er svært at komme dertil med offentlig transport.

Et af målene med at ansætte de tre unge medarbejdere er, at når de overtager praktiske opgaver, så får det faste personale frigivet tid til plejeopgaver.

- Og så får vi nogle dejlige unge mennesker ind i huset. De er et frisk pust. Vi har også valgt dem ud fra, at de måske kunne tænke sig at uddanne sig inden for branchen for eksempel som social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske.

De tre gymnasieelever er blevet lært op i løbet af vinterferien, og lederen håber på, at de kan begynde ret hurtigt efter.