Plejehjemmet Vonsildhave har fået en sur smiley efter, at Fødevarestyrelsen kom på kontrolbesøg den 19. februar. Problemet er, at personalet ikke kunne dokumetere, at man havde målt temperaturer i et køleskab i et af seks serveringskøkkener. Lederen Ditte Korsager beklager og fortæller, at forglemmelsen ikke har været til fare for beboerne. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

På plejehjemmet Vonsildhave havde personalet ikke dokumenteret, at temperaturen var blev målt i et køleskab i det ene af seks serveringskøkkener. Lederen ærgrer sig og understreger, at forglemmelsen ikke har været til fare for beboerne.

Kolding: Plejehjemmet Vonsildhave har haft besøg af Fødevarestyrelsen. Det gav en sur smiley og en bøde på 5000 kroner, fordi "virksomheden ikke kunne fremvise dokumentation for gennemført kontrol af opbevaringstemperaturer på køl/frost siden 20. december 2018". Der mangler i alt syv målinger. - Det er smadder ærgerligt, men det er, hvad der sker, når man arbejder, hvor der er mennesker, siger

Køleskabet bliver brugt til at opbevare smør, ost, marmelade og andre ting til morgenmaden. Tingene hentes fra dag til dag. Og det har ikke været til fare for beboerne. Ditte Korsager, leder på plejehjemmet Vonsildhave

lederen Ditte Korsager.Hun forklarer, at forglemmelsen er sket i et af plejehjemmets seks små serveringskøkkener, og altså ikke i det store køkken, der står for frokost og aftensmad. - I serveringskøkkenerne bliver der ikke lavet mad. Køleskabene der bliver brugt til at opbevare smør, ost, marmelade og andre ting til morgenmaden. Tingene hentes fra dag til dag. Og det har ikke været til fare for beboerne, understreger lederen. For et år siden fik Vonsildhave en indskærpelse for samme forhold.

Retter op I rapporten står også, at Vonsildhave vedkender sig kritikken og straks vil rette op. For et år siden fik Vonsildhave en indskærpelse for samme fejl. Hvordan kan det være, at det sker igen, når I fik en indskærpelse for det samme sidste år? - Det ved jeg ikke noget om, for der var jeg ikke ansat. Nu overvejer vi, om vi skal have e-smiley, der er en elektronisk ordning. Hvis man er meldt til der, så får man en påmindelse om at få målingerne skrevet på. Påmindelsen kommer på den tablet eller iPhone, der er koblet på systemet, svarer Ditte Korsager.