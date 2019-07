Plejehjem ansatte tre gymnasieelever i fritidsjob: Læs her hvordan det er gået

Den 18-årige gymnasieelev Trine Schelde Eriksen har siden februar haft i fritidsjob på Vesterled. Her fortæller social og sundhedshjælper Karen Jørgensen og beboer Esther Pedersen, at de er glade for Trine og de to andre gymnasieelever, der har fritidsjob på plejehjemmet.

- Jeg søgte jobbet, fordi jeg altid godt har kunnet lide at omgås og hjælpe andre mennesker. Det er hyggeligt at have et fritidsjob på et plejehjem, især fordi det er i Ødis, og jeg er selv fra lokalområdet. Og så er det et fritidsjob, hvor man føler, at man gør en forskel, både for de ansatte og for beboerne, fortæller Trine.

- Man kan godt mærke, at de er glade for at få ekstra hjælp. Her er en hyggelig atmosfære, og det er et rigtig godt fritidsjob, siger Trine.

- Jeg arbejder rigtig meget i fællesområderne, og i og med at jeg er her fast hver tredje weekend, så kender beboerne mig efterhånden. Selv om jeg har nok at se til, så har jeg altid tid til at høre, hvad de har at sige.

Johanne Pedersen, der bor på Vesterled, hjælper social og sundhedshjælper Karen Jørgensen med at skrabe de kartofler, som Karen aftenen før gravede op i sin have. Det er Karen, der har stået for at lære Trine Schelde Eriksen og de to andre gymnasieelever op til jobbet på plejehjemmet. Trine ses i baggrunden. Foto: Yilmaz Polat

- Som personale er vi rigtig glade for studentermedhjælperne. Det kniber lidt med at skaffe uddannet personale, og de unge er en god hjælp. De aflaster os ved at klare en del af det praktiske arbejde. Her på det seneste, hvor rengøringspersonalet har ferie, har de også hjulpet med rengøring.

God løsning for begge parter

Fagforbunden FOA udtrykte skepsis, da det kom frem, at Kolding ville ansætte studentermedhjælpere på plejehjem. Her havde man foretrukket, at Kolding Kommune havde gjort det attraktiv for de nuværende ansatte at gå fra deltid til fuldtid frem for at ansætte unge i fritidsjob.

- Det synes jeg er lidt unfair over Trine og de andre piger. At ansætte dem her er en udmærket løsning for begge parter. Trine vil gerne være psykolog og de to andre sygeplejersker, så at arbejde her giver dem en god ballast. Samtidig har vi god brug for de ekstra hænder. Blandt de ansatte her er ingen sure miner over, at de er blevet ansat. Selvfølgelig ville de hellere have faglærte, som også kunne tage plejeopgaver, men dem er der mangel på, siger Karen.