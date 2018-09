Planlægning i gang for stort biogasanlæg

Kolding: Så er Kolding Kommune gået i gang med det arbejde, der skal bane vej for, at energiselskabet Nature Energy og Trekantområdets Forening for Biomasseejere kan bygge et stort biogasanlæg nord for Venusvej i Koldings nordlige industrikvarter.

Det er flertallet i plan-, bolig- og miljøudvalget, der har skudt arbejdet i gang, og det forventes, at et lokalplanforslag vil være klar til at blive sendt i offentlig høring i otte uger i februar og marts næste år.

I den periode kan alle komme med bemærkninger til biogas-projektet, før Kolding Byråd endeligt tager stilling til anlæggets placering. Allerede i denne måned vil kommunen dog indkalde ideer og forslag til planlægningsarbejdet.

Nature Energy og biomasse-foreningen har tidligere haft kig på en placering ved Donsvej, men den vakte stor modstand blandt områdets beboere. Derfor fik borgmester Jørn Pedersen (V) undersøgt alternative placeringsmuligheder, og det mundede ud i, at økonomiudvalget pegede på Venusvej.