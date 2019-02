Planen klar for 130 boliger ved det gamle sygehus

Lokalplanforslaget for omdannelsen af det gamle sygehus til et moderne boligkvarter er på vej ud i offentlig høring.

Det er det københavnske selskab Seguro, der står bag projektet. Planen er, at de historiske gamle sygehusbygninger skal renoveres og indrettes til lejligheder og kontorer, og at der skal bygges to helt nye boligbebyggelser nord og syd for det gamle sygehus. De to nye bebyggelser med i alt 80 boliger må ifølge lokalplanen opføres i fire etagers højde.

Nord og syd for de eksisterende gamle bygninger vil Segura opføre to nye vinkelformede bebyggelser med i alt 80 boliger. Illustration: Seguro

Vej og støj

Vejadgangen til det nye boligområde kommer til at ske ad de to eksisterende overkørsler fra Engstien via Ålykkegade, og derfor, siger kommunens trafikeksperter, bliver det nødvendigt at udbygge krydset ved Ålykkegade og Vestre Ringgade.

Støj fra biler og tog er ikke til at komme udenom. Men beregninger viser, at der kan skabes opholdsarealer væk fra Vestre Ringgade, som ikke vil blive belastet med vejstøj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 decibel. Støjen fra jernbanen, som løber syd for bebyggelsen, vil her som andre steder i store dele af det centrale Kolding være en belastning i kortvarige perioder.

- Det er et rigtigt spændende projekt, som ejeren af det gamle hospital har på tegnebrættet, og det passer rigtig godt ind i vores bestræbelser på at etablere flere boliger i bymidten, siger formand for plan-, bolig- og miljøudvalget Birgitte Kragh (V).