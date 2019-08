Planen er klar: Privat selskab skal gennemføre forvandlingen af Kolding Havn

By- og udviklingsforvaltningen er ved at være klar med forslag til den køreplan, som skal transformere Kolding Erhvervshavn fra industriområde til en bydel med boliger, fritidstilbud og liberale erhverv. Opgaven skal lægges i hænderne på et professionelt udviklingsselskab, anbefaler embedsværket.

Kolding: Et privat-offentligt udviklingsselskab med pengestærke investorer for enden af bestyrelsesbordet skal fra 2023 overdrages opgaven med at gennemføre forvandlingen af Kolding Erhvervshavn fra tungt industriområde til en ny bydel med boliger, fritidstilbud, grønne områder og liberale erhverv.

Selskabet får også ansvaret for at løse og finansiere udfordringerne med klimasikringen og vejnettet i området.

Sådan lyder i store træk det forslag, som Kolding Kommunes by- og udviklingsforvaltning lægger frem for byrådet i slutningen af august. Så er det otte måneder siden, at et flertal af byrådets politikere lod en bombe sprænge med deres aftale om at udfase Kolding Erhvervshavn i løbet af de næste 25 år.

- Erfaringen fra andre byer er, at det er en god idé at overlade det helt konkrete udviklingsarbejde i sådan en kæmpemæssig sag til et selskab, hvor investorerne har det langsigtede perspektiv og indflydelse på, hvordan og hvornår tingene skal ske. Det sikrer en professionalisering, at alle kompetencer samles i et selskab, og økonomisk betyder det, at man kommer fri af det anlægsloft, som kommunerne er underlagt, forklarer by- og udviklingsdirektør Merete Dissing Pedersen.

Kolding Kommune skal ifølge udspillet eje 49 procent af selskabet.