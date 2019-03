Kolding: - Vi vil være klar til at tage imod nye borgere, der vil flytte til Kolding.

Sådan siger Kolding Kommunes planchef Karin Niemann-Christensen om baggrunden for, at by- og udviklingsforvaltningen har kastet blikket på store arealer i det nordlige Kolding for at finde nye områder til byudvikling.

- I de seneste år er der tænkt store udviklingstanker syd for Kolding by. Nu er tiden kommet til at kigge i det nordlige igen, så vi har undersøgt blandt andet naturinteresserne og drikkevandsinteresserne i Kolding nord og på den baggrund slået ring om nogle områder, som vi mener er potentialer til byudvikling, siger planchefen.

Hun understreger, at forvaltningen først nu begynder at gå i detaljer med planlægningsarbejdet.

- Vi har først lige fået opgaven af politikerne, så nu tager vi et spadestik dybere og ser på, hvordan vi kan få det hele til at hænge sammen med kollektiv trafik, infrastruktur og skoler, for der skal jo være plads til, at de børn, som kommer til at bo i området, kan komme i skole, forklarer planchefen.

Hun fastslår, at der ikke er byudviklet i alle potentialeområderne om fem år.

- Nej, det kan være, at der går 15 eller måske 25 år. Her arbejder vi på den lange bane. Det handler om at forebygge, at vi kommer til at mangle plads til nye boliger, siger Karin Niemann-Christensen.