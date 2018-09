- Vores udgangspunkt er altid, at borgerne overholder de aftaler, vi laver med dem. Vi har ikke løbende tilsyn med, at de overholder det, de skal, forklarer planchef.

Landzonetilladelsen var nødvendig for, at Lotra måtte anvende et 45.000 kvadratmeter stort stykke landbrugsjord ud mod motorvejen til oplag af 40.000 tons træ- og byggeaffald - og volden skulle skærme for det uskønne indtryk af Kolding, som bilisterne ude på motorvejen ellers ville få. Men volden er aldrig blevet bygget, som den skulle.

Det er overordnet set forklaringen på, at miljø- og genbrugsvirksomheden Lotra i seks år er sluppet udenom at bygge en beplantet jordvold, sådan som kommunen krævede i en landzonetilladelse til virksomheden i september 2012.

Kolding: Kolding Kommune vil hellere gå i dialog med byens virksomheder frem for at lægge pres på dem og udstede påbud, når de skal efterleve krav og vilkår i deres tilladelser.

Supergodt

Planchef Jan Krarup Laursen var ikke ansat i Kolding Kommune, da landzonetilladelsen blev givet i 2012.

- Men vores udgangspunkt er altid, at borgerne overholder de aftaler, vi laver med dem. Vi har ikke løbende tilsyn med, at de overholder det, de skal. Det regner vi med, at de gør, forklarer han generelt.

I den konkrete sag om Lotra siger Jan Krarup Laursen, at kommunen løbende har haft "ping-pong" med virksomheden.

- Vi forsøger hele tiden via dialog at være informeret om, hvad deres planer er, og da jeg selv kom ind i sagen for et par år siden, tog jeg det valg, at vi skal have hele området ude ved Lotra ind i kommuneplanen, så vi kan få lavet en lokalplan og på den måde få bedre styr på, hvad der må og skal ske i området, forklarer planchefen.

Men det ændrer ikke ved, at kommunen gav en landzonetilladelse i 2012 på nogle vilkår, som ikke er blevet overholdt?

- Det er fuldstændig rigtigt, siger Jan Kraup Laursen, der roser Lotras nye ejere, fordi de nu er gået i gang med at indfri kravet om at bygge jordvolden.

- Det er supergodt, konstaterer han.

Lotra er blevet opkøbt af Reconor-gruppen, som i forbindelse med en gennemgang af virksomhedens aftaler og godkendelser konstaterede, at aftalen fra 2012 om at bygge jordvolden ikke er opfyldt.