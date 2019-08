Plan på vej for arkæologiske udgravninger ved Klostergården

Kolding: Eksperterne fra Museum Sønderjylland fandt ikke afgørende nyt under udgravningen af det tredje og sidste prøvehul i deres arkæologiske forundersøgelser ved Klostergården.

Derfor er museet og Domea, som er ved at rive Klostergården ned, nu i dialog om at udforme et forslag til de arkæologiske udgravninger, der under alle omstændigheder skal ske ved Klostergården på baggrund af de fund, arkæologerne gjorde i de første to prøvehuller.

Her gjorde arkæologerne fund, som vil fortælle væsentligt nyt om Koldings historie, og som er beskyttet af museumslovens regler om, at de skal graves ud i fuldt omfang og registreres, før der må bygges ovenpå dem igen. Museet har allerede fortalt Domea, at der venter "en omkostningstung og tidskrævende udgravning" forude - og den skal Domea som bygherre betale ifølge museumsloven. Domea skal opføre 92 almene familieboliger på grunden, som boligselskabet har købt af Kolding Kommune.

Budget og tidsplan for udgravningen skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, og både projektleder Jane Clausen fra Domea og museumsinspektør Per Ethelberg forventer at kunne fortælle, hvad der præcist skal ske om en måneds tid.