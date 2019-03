Plan om privat plejecenter i Nr. Bjert er kuldsejlet

Kolding Kommune er gået i gang med at lave en lokalplan, der skal bane vej for et plejecenter og 68 rækkehuse på Vilhelmsmindes arealer i Nr. Bjert. Men der er hverken noget projekt eller nogen bygherre bag, viser det sig nu. Nu stopper kommunen planlægningen.

Kolding: To uger efter at Koldings planpolitikere satte gang i arbejdet med en lokalplan for at bane vej for et privat plejecenter med 72 pladser og 68 rækkehuse på en privat mands jord ved Sletteskovvej i Nr. Bjert, viser det sig, at projektet er kuldsejlet.

Oplysningen er helt ny for by- og udviklingsforvaltningen, der i en sagsfremstilling til politikerne 6. marts oplyste, at "en privat bygherre" har et ønske om at gennemføre netop sådan et projekt. Derfor besluttede politikerne, at der skulle laves en ny lokalplan.

Planpolitikerne traf deres beslutning på baggrund af, at Kolding Kommune i januar udsendte en pressemeddelelse om, at AP Pension og Danske Diakonhjem var i dialog med Kolding Kommune om at opføre en seniorby ved Sletteskovvej i Nr. Bjert med friplejehjem, seniorbofællesskab og boliger.

Nu viser det sig, at projektet i Nr. Bjert for længst er opgivet. Det oplyser projektudvikler Ulrik Stengaard til JydskeVestkysten. Stengaard er med Kolding Kommunes by- og udviklingsdirektør Merete Dissings ord "vores kontaktperson ind i AP".