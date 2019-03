Plan om jobbutik i ghetto: Vi har et stort kundegrundlag i området

- Vi står med en ghetto-problemstilling i både Skovparken og Munkebo, hvor vi skal optimere indsatsen, og erfaringerne fra Skovparken er så gode, at vi nu også vil åbne en jobbutik i Munkebo. Meningen er selvfølgelig, at dem, der bor i området, kommer i kontakt med jobcentret, og at de så kommer i enten uddannelse eller job, siger Poul Erik Jensen (S), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Stort kundegrundlag

Munkebo er på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens liste over "hårde ghettoer", fordi boligområdet i fem år har opfyldt betingelserne for at være et ghettoområde. Munkebo er på listen, fordi uddannelsesniveauet er lavt, andelen af beboeren fra ikke vestlige lande er over 50 procent og at 43 procent står uden for arbejdsmarkedet. Grænsen er her 40 procent.

Hvis udvalget går videre med oplægget fra forvaltningen, så er planen at etablere en jobbutik i fælleshuset Den Grønne Gren, og så skal butikken være bemandet hver dag med ansatte fra jobcentret, lyder det fra Poul Erik Jensen.

- Erfaringerne fra Skovparken viser, at vi får fat i folk, der har været her i mange år. De er blevet motiveret til at komme i arbejde eller uddannelse, efter de har mødt jobcentret i området. Og her gør det en forskel, at det er lige henne om hjørnet. Vi har et stort kundegrundlag i området. Der er stor ledighed blandt beboerne, og så er det smart at placere jobbutikken i området, siger Poul Erik Jensen.

Ambitionen er i år at løfte yderligere 50-60 ledige fra boligområderne ud i uddannelse eller job.