Pizzeria politianmeldt for ikke at have styr på papirarbejdet

Mamma Toscana Cucina Tipica & Pizza på Haderslevvej har for tredje gang fået anmærkninger af Fødevarestyrelsen for manglende styr på dokumentationen. Denne gang har det ført til en politianmeldelse.

Anmeldelsen faldt, efter at pizzeriaet i maj fik en bøde på 5000 kroner for ligeledes ikke at have orden i alle de papirer, der skal dokumentere egenkontrollen af blandt andet opbevaringstemperaturer, opvarmning og nedkøling af mad. Et problem, som også blev påpeget, da Fødevarestyrelsen var på besøg i marts.

Ærgerlig indehaver

Indehaver Aziz Ayni synes, at den sure smiley er hård, og han ærgrer sig over, at nogle få papirer kan få så store konsekvenser.

- Det er jo ikke fordi, maden har været dårlig, folk er blevet syge, eller at der var beskidt. Der var intet, der ikke var i orden. Hvis jeg havde fået en sur smiley på grund af rengøringen eller maden, så havde jeg lagt nøglerne og forladt branchen med det samme, siger han.

Selvom indehaveren ikke er enig i afgørelsen, har han valgt ikke at klage over den.

- Jeg ved, at jeg ikke vil komme langt med en klage, så jeg vil hellere bruge kræfterne på at gøre det, som de vil have det. Det har jeg gjort nu, og så håber jeg, at de er tilfredse.

Ud over politianmeldelsen bliver Mamma Toscana pålagt to gebyrbelagte opfølgende kontroller, fordi man ved tre af de seneste fire kontrolbesøg har fået anmærkninger for overtrædelse af fødevareloven, fremgår det af kontrolrapporten.