Pinsen bød på masser af indbrud: Politi mangler overblik over flere af dem

Hvad er der egentlig stjålet? Det spørgsmål stiller politiet sig efter en pinse med flere indbrud, hvor det ikke har været muligt at få et overblik over de eventuelle tyvekoster.

Kolding: Meget kunne tyde på, at politiet i flere tilfælde har haft svært ved at få fat på ejerne hen over pinsen, for i rapporten over de seneste døgn kan man læse, at patruljen i flere tilfælde ikke kan få opgjort, hvad der er stjålet ved indbrud rundt omkring i politikredsen.

Det gælder eksempelvis ved et indbrud i en forretning på Galgebjergvej fredag klokken 02.20, og det gælder også et indbrud på et lager på Ellehammervej, hvor man blot har konstateret, at tyvene har listet rundt i en gang og på kontoret.

I et kontor på Sdr. Ringvej er tyven kommet ind ved at knuse en rude, det er sket søndag klokken 01.51, men bortset fra at man kan konstatere et mislykket forsøg på at stjæle to bordlamper, ved politiet ikke, hvad der eventuelt er fjernet. Lidt senere søndag har en anden virksomhed på Sdr. Ringvej også haft indbrud, men her er tyvekosterne heller ikke opgjort.

Det samme gør sig gældende ved to villa-indbrud på Birkemosevej og på Rytterskolevej.