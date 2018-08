Pilotskole vil uddanne mange flere piloter fra Kolding Lufthavn

Der skal mange flere piloter på vingerne fra Flyveskolen Hangar 9. Det mener ejeren, som oplever, at det er svært at tiltrække de flyveinteresserede.

Vamdrup: Med et fast greb om roret tipper Søren Andersen næsen op på skoleflyveren, og hjulene slipper landingsbanen. På få sekunder svæver flyet over Kolding Lufthavn.

Flere elever skal sætte sig til rette i skoleflyveren og uddanne sig fra Flyveskolen Hangar 9. Det mener ejer Søren Andersen. For to år siden købte han sammen med helikopterpilot Gry Hemmersam flyveskolen, der ligger placeret i Kolding Lufthavn. Lige nu er otte elever i sving med at tage en privat pilotuddannelse.

- Men vi vil gerne have langt flere elever, end vi har nu. Mange mennesker er ikke klar over, hvor let det er at flyve. Det skyldes blandt andet, at vi ikke er synlige nok, og så ved folk heller ikke nok om, hvad flyvning går ud på, siger Søren Andersen, der selv har været flyvende i over 30 år.

Skolen tilbyder både certifikater til flyvning på hobby og kommerciel plan. Hangar 9 er den eneste flyveskole syd for Billund. Ellers går turen til Billund, Horsens, Herning eller Aarhus.

- Hvis vi ikke får uddannet nogle piloter her, så dør det ud. Vi skal sikre, at vi stadig uddanner piloter. Vi skal også sikre, at folk i Syd- og Sønderjylland med interesse for flyvning har en mulighed for at blive pilot, siger han.